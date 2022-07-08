В Одесской области уничтожены две пусковые установки Harpoon

Вооруженные силы РФ сообщили об уничтожении двух установок берегового ракетного комплекса Harpoon в Одесской области, прибывших на территорию Украины из Великобритании. Об этом в пятницу, 8 июля, рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon», — сообщил официальный представитель министерства.

Помимо этого, в Минобороны рассказали о том, что в результате удара ВКС РФ были уничтожены две ракетные установки «Точка-У» и более 150 националистов.

Кроме того, на территории Донецкой Народной Республики в селе Маяки были уничтожены шесть РСЗО «Град», а также склад боеприпасов. Помимо этого, четыре батареи РСЗО и четыре артиллерийские батареи ВСУ были подавлены в результате ведения контрбатарейного огня, добавил Конашенков.

8 июня стало известно, что береговую линию Украины усилили американскими противокорабельными комплексами Harpoon. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников. На следующий день военный эксперт Дмитрий Болтенков предупредил об опасности данного вида вооружений.

О поставках этого вида вооружений сообщалось в конце мая. В минобороны Украины тогда отмечали, что наличие ракет у Киева — результат сотрудничества нескольких стран. Использовать Harpoon будут хорошо подготовленные к этому украинские бойцы.

Также 15 июня агентство Bloomberg сообщило, что в планах США предоставить Украине новый пакет военной помощи на $650 млн, которые будут выделены из фонда содействия безопасности Украины. Отмечалось, что в него впервые войдут противокорабельные ракеты Harpoon.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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