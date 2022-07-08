Военный эксперт раскрыл цели создателей фейка про военкора «Известий»

Фейк журналиста русской службы Би-би-си (сайт заблокирован в России по решению Роскомнадзора за распространение фейков о спецоперации) Ильи Барабанова о том, что военкор «Известий» Валентин Трушнин якобы причастен к смерти солдат Вооруженных сил РФ, направлен против российских информационных потоков. Об этом «Известиям» 8 июля заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«Этот фейк направлен не против корреспондента «Известий» — талантливого парня, который находится в боевых порядках российских, донецких и луганских ополченцев. Это направлено против российских информационных потоков. Россия рассказывает правду о том, что там происходит. И это бесит Би-би-си, CNN и всех остальных западных телевизионных корреспондентов, телевизионных начальников, потому что они не могут с этим ничего поделать», — пояснил он.

Литовкин также отметил, что корреспондент, работающий в воинской части, не может раскрыть ее дислокацию.

«Он же не называет ни место, откуда он снимает этот репортаж, ни координаты этой точки. Поэтому по этому месту нанести удар, ну, при всем желании невозможно. Это всё рассчитано на дилетантов, на обывателей, которые не обладают никаким критическим мышлением и не могут понять, где правда, где ложь», — добавил военный эксперт.

Накануне журналист Би-би-си Илья Барабанов, который, по информации «Известий», долгое время проживает на Украине, опубликовал письмо якобы от имени Комитета солдатских матерей в Астрахани в адрес Минобороны. В нем сообщается, что по вине Трушнина пятеро военнослужащих были убиты, еще трое тяжело ранены. Якобы это произошло после того, как военкор рассекретил позиции российских войск. Позднее журналист удалил свой пост.

На следующий день Трушнин указал на несколько важных деталей. Он отметил, что «никаких позиций в принципе не было, потому что мы в тот день работали из «серой» зоны». По его словам, «это был танковый огневой налет, ребята вышли на нейтральную территорию, отработали по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ), по так называемой позиции колбаса под Новолуганском, и ушли обратно». Также журналист заявил, что в операции участвовали не российские военнослужащие, а донецкие и все они благополучно вернулись в часть.

При этом, узнав об обвинениях, Трушнин связался с главой астраханского отделения Комитета солдатских матерей Асылой Дихтярь, которой было адресовано письмо, и она заявила, что в первый раз слышит об обращении к ней.

Кроме того, Трушнин указал на еще одну существенную ошибку Барабанова или его кураторов из центра информационно-психологических операций при составлении письма. Так, по словам журналиста, в письме, где должна быть буква «г», означающая «год», стоит «р». А это значит, что письмо писалось второпях украинцем, который по привычке сократил слово «року» (то есть «года»).

В то же время источник «Известий» раскрыл назначение части, чья позиция была якобы раскрыта военкором. Как выяснилось, это составная часть учебного центра ракетных войск из Знаменска, который в боевых действиях не участвует. По словам источника, войсковая часть 74325 — это коммунально-эксплуатационная часть 4-го полигона, она не имеет отношения к танковым войскам.

Также имеется документ, подтверждающий, что часть, о которой идет речь, на самом деле не является стратегической позицией, это «Водо-канализационное хозяйство» муниципального образования «ЗАТО Знаменск Астраханской области» (г. Знаменск Астраханской области) к войсковой части 74325 (г. Знаменск Астраханской области).

Совокупность приведенных фактов позволяет предположить, что украинцы попытались организовать фейк против журналиста, который известен не только своими репортажами, но и сбором помощи для союзных сил, помогающих освободить Донбасс.

МИЦ «Известия» будет обращаться в правоохранительные органы РФ с заявлением о надлежащем рассмотрении дела о клевете в адрес сотрудника канала.