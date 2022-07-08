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Бетонная плита обрушилась с фасада жилого дома во Владивостоке

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Во Владивостоке с фасада жилого дома рухнула бетонная плита. Обломки загородили проход к входу в подъезд. Обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел на Океанском проспекте. Местные жители рассказали Vostokmedia, что обрушилась плита, которая раньше находилась над подъездом. А случилось это в разгар непогоды. Спасатели натянули красно-белую ленту рядом с местом происшествия.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что в ближайшее время проведут комиссионное обследование и на основании заключения экспертов наметят план действий.

На месте работают специалисты управляющей компании. Они решают, как убрать обвалившиеся фрагменты и обезопасить жителей, сообщает ИА PrimaMedia.

Ранее во Владивостоке на фоне непогоды бетонная плита упала с крыши девятиэтажки на автомобиль, едва не убив его владельца. Хозяин пострадавшего белого внедорожника чистил его от снега возле дома, когда услышал звук, издаваемый оторвавшейся плитой. Мужчина успел отскочить от машины, на которую через пару секунд обрушилась плита.

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