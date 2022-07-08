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Путин заявил о провалившемся блицкриге Запада в отношении России

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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В результате действий Центробанка России (ЦБ РФ) и предпринимаемых мер правительством РФ в России многое удалось сделать для стабилизации последствий ситуации в связи с ситуацией на Украине, а блицкриг стран Запада — провалился. Об этом заявил 8 июля президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

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«И так называемый блицкриг, который задумали наши недоброжелатели в отношении России, экономический блицкриг, он конечно же провалился», — отметил Путин.

При этом глава государства указал, что санкции западных стран наносят ущерб экономике РФ, «многие риски еще сохраняются».

Президент также добавил, что Россия в условиях антироссийских санкций сосредоточится на наращивании инфраструктуры для диверсификации экспорта газа и нефти на юг и восток. Кроме того, кабинет министров страны сейчас прорабатывает развитие железнодорожной инфраструктуры для поставок энергоресурсов в дружественные страны.

Накануне, на встрече с руководством Государственной думы и лидерами фракций Путин отметил, что Россия смогла сберечь макроэкономическую стабильность, поддержать занятость, а также транспорт и логистику. Кроме того, он указал, что действия недружественных государств российской стороне удалось сократить. Антироссийские санкции создают трудности, но не в таком масштабе, на какой рассчитывали западные страны, подчеркнул Путин.

Во время выступления на ПМЭФ 17 июня Путин заявил, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии, о чем, по его словам, мечтают страны Запада. Глава государства считает одним из принципов, по которому будет развиваться экономика РФ, ответственную и сбалансированную макрополитику. Именно это позволило стране выстоять в беспрецедентном санкционном давлении, дополнил президент РФ.

23 мая президент РФ отметил, что российская экономика выдерживает удар достойно, несмотря на санкции, подчеркнув, что «об этом говорят все основные макроэкономические показатели».

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