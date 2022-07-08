Путин призвал российские компании готовиться к нефтяному эмбарго со стороны ЕС

Российские энергокомпании должны быть готовы к нефтяному эмбарго в санкционном пакете ЕС, заявил в пятницу, 8 июля, президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

«На днях, как известно, Евросоюз ввел очередной санкционный пакет против России с нефтяным эмбарго. К данному решению отечественные компании должны быть уже готовы. О перспективах таких ограничений мы и раньше говорили на прошлом совещании по ТЭКу», — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил, что не взирая на колоссальное санкционное давление, в российском топливном секторе сохраняется стабильность, а по отдельным показателям заметен рост.

3 июля японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что механизм ограничения цен на нефть из России может снизить ее стоимость в два раза.

1 июля стало известно, что США вместе с представителями стран «Большой семерки» надеются договориться о скорейшем введении потолка цен на нефть. Одной из сложностей G7 в этом направлении является вопрос о том, поддержат ли азиатские державы, такие как Индия и Китай, данную инициативу.

30 июня вице-премьер РФ Александр Новак спрогнозировал, что политически мотивированная идея «коллективного Запада» установить ограничения на формирование цен на нефть из России приведет к дестабилизации на рынке и росту котировок.

3 июня Евросоюз заявил об окончательном утверждении шестого пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры включают в себя в том числе отказ стран — участников союза от импорта нефти из России в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев отказ от нефтепродуктов.

Метод ограничения стоимости энергоресурса был назван в качестве одного из вариантов усиления политики санкционного давления на РФ, которое приобрело большие масштабы с момента начала проведения Россией специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.