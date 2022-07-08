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Лавров заявил о бесперспективной логике соперничества держав

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Логика соперничества держав по принципу «кто не с нами, тот против нас» бесперспективна. Об этом 8 июля говорится в тезисах выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании глав МИД стран G20.

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Как отмечается, РФ будет способствовать выстраиванию сотрудничества не на «игре мускулов», а на балансе интересов, уважении культурно-цивилизационного многообразия и права народов самостоятельно определять свою судьбу.

«Будем продвигать объединительную повестку дня. Логика «соперничества держав» по принципу «кто не с нами, тот против нас» бесперспективна», — подчеркнул министр в ходе выступления.

По словам Лаврова, в настоящее время «востребовано созидательное партнерство суверенных государств», а примерами могут служить объединения, «основанные на подлинном равноправии, без ведущих и ведомых — БРИКС, ШОС, ЕАЭС».

Накануне президент Рф Владимир Путин сообщил, что начался процесс перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к многополярному миру, основанному на международном праве, на подлинном суверенитете народов и цивилизаций. По его мнению, этот процесс невозможно остановить.

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