Логика соперничества держав по принципу «кто не с нами, тот против нас» бесперспективна. Об этом 8 июля говорится в тезисах выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании глав МИД стран G20.

Как отмечается, РФ будет способствовать выстраиванию сотрудничества не на «игре мускулов», а на балансе интересов, уважении культурно-цивилизационного многообразия и права народов самостоятельно определять свою судьбу.

«Будем продвигать объединительную повестку дня. Логика «соперничества держав» по принципу «кто не с нами, тот против нас» бесперспективна», — подчеркнул министр в ходе выступления.

По словам Лаврова, в настоящее время «востребовано созидательное партнерство суверенных государств», а примерами могут служить объединения, «основанные на подлинном равноправии, без ведущих и ведомых — БРИКС, ШОС, ЕАЭС».

Накануне президент Рф Владимир Путин сообщил, что начался процесс перехода от либерально-глобалистского американского эгоцентризма к многополярному миру, основанному на международном праве, на подлинном суверенитете народов и цивилизаций. По его мнению, этот процесс невозможно остановить.