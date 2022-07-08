Якутский оленевод без оружия сумел отбиться от медведя

В Томпонском районе Якутии оленевод голыми руками отбился от напавшего на него медведя. Инцидент произошел в ночь на 6 июля в труднодоступной местности.

Мужчина видел, что на него бежит медведь, но не смог скрыться, потому что поскользнулся на мелководье. Медведь схватил мужчину за ногу, но тот стал пинать его второй ногой и кидать в него камни.

Привязанные неподалеку собаки подняли лай, одна из них сорвалась и смогла отогнать хищника от хозяина, пока товарищи пострадавшего бегали за ружьями.

По телефону раненый оленевод проконсультировался с врачом, промыл раны и принял антибиотик. Эвакуация санитарным рейсом не потребовалась — в лагере есть все необходимые лекарства, а врачи консультируют пациента удаленно.

ИА YakutiaMedia сообщает, что в тот же день на отца оленевода также пытался напасть медведь, но хищника отогнали собаки. Мать пострадавшего, рассказавшая о случившемся, предупредила, что в этом году в лесу много гнуса и комаров, из-за чего медведи озлобленные и агрессивные.