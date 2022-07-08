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Захарова заявила о провале попыток Запада бойкотировать Россию на G20

Захарова: попытки Запада бойкотировать Россию на G20 провалились
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Фото: REUTERS
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Запад не смог бойкотировать выступление главы МИД России Сергея Лаврова и «остался в меньшинстве». Об этом 8 июля журналистам сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она также рассказала, что западные журналисты часами ходили с блокнотами по залу и искали, кто из политиков сколько времени провел в помещении, чтобы хоть как-то «натянуть тему бойкота».

«Россия никого не бойкотировала, это на наш метод», — подчеркнула Захарова.

Накануне сообщалось, что традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20 отменили. По данным ряда СМИ, вероятной причиной отмены стало отношение участников встречи к спецоперации России по защите мирного населения Донбасса. В частности, в большей степени на отмену фотосессии повлияла позиция госсекретаря США Энтони Блинкена. Сообщалось, что он не хотел участвовать в мероприятии с Лавровым.

Глава МИД РФ заявил, что не приглашал Блинкена делать с ним совместное фото.

Также стало известно, что глава японского МИДа Ёсимаса Хаяси не пришел на званый ужин глав министерств иностранных дел «большой двадцатки» в рамках встречи на Бали. Отмечалось, что Ёсимаса так избежал встречи с Лавровым.

Российский министр, в свою очередь, отметил, что бойкот со стороны стран Запада приветственного ужина — «это их нежелание, это их понимание протокола, просто вежливости». Лавров сказал, что сам не бойкотировал выступления коллег, посетив их все.

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