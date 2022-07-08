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В Москве ограничения на станциях метро возможны из-за Курбан-байрама 9 июля

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Ограничения на вход и выход возможны на некоторых станциях Московского метрополитена 9 июля из-за празднования Курбан-байрама. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 8 июля.

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«9 июля на станциях мосметро, расположенных вблизи мечетей, возможны ситуативные ограничения входа/выхода из-за празднования Курбан-байрама», — говорится в сообщении.

Пассажиров попросили соблюдать правила пользования метрополитеном, быть внимательными и выполнять требования сотрудников метро и полиции, передает агентство городских новостей «Москва».

По случаю праздника в Москве пройдут мероприятия — в местах традиционного проведения праздников. В Московской области для проведения праздничных богослужений выделено 55 мест, передает НСН.

В Российской Федерации ислам наиболее распространен в Татарстане, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Башкортостане, Крыму и других регионах.

Встретив верующего после намаза, можно сказать: «Ид Мубарак!» или «Благословенного праздника!», а также: «Да будет благословенен ваш праздник». Далее в свободной форме выразить личные пожелания здоровья, мира, добра, милосердия.

Мусульмане между собой говорят: «Пусть Аллах услышит молитвы, одарит дом земными и небесными благами, хранит ваше счастье».

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