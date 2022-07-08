Кравцов заявил об отсутствии сбоев при проведении ЕГЭ

При сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России, несмотря на постоянные хакерские атаки, серьезных сбоев не выявлено. Об этом заявил 8 июля министр просвещения Сергей Кравцов.

«Информационная система ЕГЭ стойко выдержала этот ответственный период. Не возникло и проблем с обработкой результатов. Выпускники получили их вовремя», — отметил министр на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.

Кравцов также указал, что все задачи в сфере образования, поставленные главой государства, выполнены. По данным главы Минпросвещения, ЕГЭ на территории России и за ее пределами сдавали свыше 724 тыс. школьников.

15 июня пресс-служба регионального министерства образования сообщила, что в Московской области девять выпускников сдали ЕГЭ по двум дисциплинам на 100 баллов. Каждый такой выпускник получит от области по 100 тыс. рублей, а каждый учитель, подготовивший двух и более стобалльников, получит по 150 тыс. рублей.

Основной период сдачи ЕГЭ стартовал 26 мая и продлился до 2 июля. Дополнительный период по обязательным предметам назначен на 5–20 сентября.

8 июня Рособрнадзор пообещал сохранить ЕГЭ при отказе России от Болонской системы образования. Это удастся сделать, так как ЕГЭ — национальный экзамен, построенный полностью на российских образовательных стандартах с учетом традиций отечественной системы образования. Кроме того, в Рособрнадзоре обратили внимание на то, что ЕГЭ обеспечивает реализацию права всех школьников, независимо от региона проживания, поступить в выбранный вуз, в том числе в ведущие столичные.