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В ДНР сообщили число погибших за весь период украинской агрессии

В ДНР заявили о 8,1 тыс. погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны украинских военных
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Общее число погибших в Донецкой Народной Республике (ДНР) за весь период украинской агрессии превысило 8,1 тыс., заявили 8 июля в аппарате уполномоченного по правам человека в республике Дарьи Морозовой. Среди погибших 116 детей.

Украинские военные обстреляли районы Донецка «натовскими» снарядами. Онлайн спецоперации 8 июля

Как отмечается, с 1 января этого года по 7 июля зарегистрировано более 3 тыс. смертей и свыше 12 тыс. раненых. За неделю с 1 июля погибли 135 человек, получили ранения — 379.

«Вследствие огня по мирным городам республики со стороны ВФУ (Вооруженные формирования Украины) за текущую неделю погибли четверо детей, еще 17 маленьких граждан получили ранения различной степени тяжести. Данные преступления не останутся без ответа, и виновные обязательно понесут заслуженное наказание», — говорится в сообщении.

По информации аппарата омбудсмена, в ДНР в настоящее время освобожден 241 населенный пункт, продолжаются бои в окрестностях Славянска.

Накануне в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что семь человек погибли и еще 30 пострадали в республике за последние сутки в результате обстрелов территории украинскими военными. До этого, 5 июля, в Донецке погибли трое, в том числе 10-летняя девочка. В Следственном комитете РФ отметили, что установят украинских силовиков, причастных к обстрелу.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В середине февраля на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных, власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве и организовали эвакуацию жителей.

Ключевые цели военных РФ — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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