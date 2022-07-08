Линия по выпуску моторов для «Гранты» стала работать в три смены

Линия сборки двигателя ВАЗ-11182, который ставят на все варианты исполнения автомобилей Lada Granta, стала работать в три смены. Это связано с возросшим производственным планом по выпуску автомобилей этой марки. Об этом сообщил 8 июля неофициальный паблик «АвтоВАЗа», Avtograd news.

Ресурс отмечает, сто суточная программа сборки 8-клапанных моторов мощностью 90 л.с. варьируется от 600 до 640 товарных машин. При этом возросла потребность в данном силовом агрегате.

Ранее часть тольяттинских автомобилей выпускались с 16-клапанными двигателями мощностью 98 л.с. и 106 л.с. По информации паблика, их выпуск в перспективе будет возобновлен, если завод сможет найти импортные комплектующие. Работа над этим сейчас ведется буквально в круглосуточном режиме, — сообщил Avtograd news.

7 июля «Известия» сообщили, что универсал Granta Cross в улучшенных комплектациях будет с двухцветной окраской кузова. Крыша и зеркала заднего вида будут черные. Ожидается, что уже в августе вышеперечисленные комплектации встанут на заводской конвейер для серийного выпуска. На все варианты установлен двигатель ВАЗ-11182 мощностью 90 л.с.