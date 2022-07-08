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Первая подлодка – носитель «Посейдонов» «Белгород» передана ВМФ России

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Подлодка «Белгород», первый носитель ядерных торпед «Посейдон», передана Военно-морскому флоту (ВМФ) России. Об этом 8 июля сообщило предприятие «Севмаш».

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«На крупнейшем судостроительном предприятии России «Севмаш» состоялась торжественная церемония подписания приемного акта и передачи ВМФ исследовательской подводной лодки «Белгород», — сообщили в компании.

Торжественная церемония подписания и акта и поднятия Андреевского флага прошла в Северодвинске Архангельской области. На ней присутствовал главнокомандующий ВМФ Николай Евменов. Он назвал передачу «Белгорода» знаковым днем для флота.

«При создании корабля были применены передовые достижения науки и новейшие технологии строительства с использованием существующего технического задела. Подводная лодка «Белгород» открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана», — заявил адмирал.

«Белгород» спроектирована АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» и построена АО «ПО «Севмаш». Корабль предназначен для решения разноплановых научных задач, проведения поисково-спасательных операций, а также может быть использован как носитель спасательных глубоководных и автономных необитаемых подводных аппаратов.

26 июня АПЛ «Белгород» впервые вышла в Белое море в ходе испытаний. Судно спустили на воду 23 апреля 2019 года. За церемонией в Северодвинске наблюдал президент России Владимир Путин.«Белгород» может являться носителем ядерной торпеды «Посейдон».

1 января офицер США в отставке Брент Иствуд перечислил пять самых опасных российских вооружений. На первое место эксперт поставил ядерную торпеду «Посейдон». Размер вооружения Иствуд сравнил с автобусом и выразил уверенность, что Россия якобы планирует запустить «Посейдон» с подводной лодки К-329 «Белгород».

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