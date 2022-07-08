На Украине возбудили дело против заммэра Бердянска за сотрудничество с Россией

Генеральная прокуратура Украины предъявила заместителю мэра Бердянска обвинение в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщили 8 июля в пресс-службе украинского ведомства.

«Псевдозаместитель мэра оккупированного Бердянска уведомлен о подозрении в коллаборационизме. ‹...› Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Запорожской области», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генпрокуратуры Украины.

По данным следствия украинской прокуратуры, после того как город перешел под контроль российских войск, должность заммэра Бердянска заняла бывшая бухгалтер базы отдыха.

«Используя предоставленные ей оккупационными властями полномочия, подозреваемая обеспечивает работу псевдооргана в экономической и финансовой сферах, а также «руководит» аграрным сектором», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны не собирается уступать какую-либо часть своих территорий.

14 июня сообщалось, что население Бердянска начало получать российские паспорта. До этого, в мае, представитель администрации региона Владимир Рогов заявил, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. По его словам, в планах — создать в составе РФ полноценный субъект, Запорожскую республику.

5 июня обозреватель журнала American Thinker Фрэнк Говард заявил, что Украина должна принять мирные предложения России, уступить русскоязычные территории России и согласиться на нейтралитет Украины в геополитическом конфликте между Западом и Россией.

Часть Запорожской области российские войска освободили в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».