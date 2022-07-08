Зеленский посетил позиции ВСУ в Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Днепропетровскую область, где побывал на передовых позициях украинских войск. Об этом сообщили 8 июля в офисе главы государства.

«Глава государства пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за службу», — отметили в пресс-службе.

Сам Зеленский выложил серию снимков с поездки в своем Telegram-канале и указал, что вручил военным награды.

3 июля украинский лидер подтвердил, что командование армии отвело боевиков от Лисичанска, однако добавил, что отвод войск имеет только тактическую цель и означает, что Украина еще вернется назад благодаря наращиванию поставок современного оружия.

5 июля глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал президенту Украины бежать после его заявления о скором возвращении Лисичанска под контроль украинской армии.

Лисичанск стал последним городом Луганской Народной Республики (ЛНР), который занимали украинские военные. 2 июля жители населенного пункта вышли на улицу, чтобы встретить союзные войска.

29 мая Зеленский посетил Харьковскую область и Харьков, где встретился с украинскими военными и вручил им награды. Поездка Зеленского на восток страны стала первой с начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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