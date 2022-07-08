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Партнеры Москвы на G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России
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Партнеры Москвы на G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России

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Фото: Global Look Press/Du Xiaoyi
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Партнеры РФ на заседании глав МИД группы G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России. Об этом 8 июля сообщило российское Министерство иностранных дел.

«Объективно Россию изолировать не может никто»
Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов — об обратном эффекте западных санкций и перспективах вступления Украины в ЕС

«Многими партнерами дан четкий сигнал о неприемлемости изоляции России, негативных последствиях односторонних санкций», — говорится в сообщении.

Как уточнило ведомство, на совещании уделялось внимание обсуждению темы укрепления многостороннего сотрудничества стран и вопросу совместного реагирования на вызовы в сферах продовольственной и энергетической безопасности.

«Звучали трезвые оценки объективных причин экономических шоков, которые имеют многофакторную природу. В их числе спровоцированная Западом на фоне пандемии коронавируса инфляция, дестабилизация трансграничных цепочек поставок и осложнение геополитической обстановки», — отметили в МИДе.

Накануне старший научный сотрудник Института международных отношений КНР Ян Сю в материале для Global Times заявил, что G20 не стремится создавать новые геополитические конфликты, в связи с чем не собирается превращаться в антироссийское или антикитайское объединение. По его мнению, многие страны не разделяют позицию западного блока, возглавляемого США. Эксперт считает, что намерения государств Запада уничтожить Россию при помощи экономических санкций навредит только им самим.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в интервью «Известиям» 6 марта заявил, что изоляционные кордоны, которые Запад уже пытался строить против РФ, не имеют перспективы. Также, по его словам, сохраняются до сих пор масса контактов, которые могут быть незаметны широкой общественности.

Западные страны вводят санкции в отношении России на фоне специальной операции по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ранее на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с этим власти Донецкой и Луганской Народных Республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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