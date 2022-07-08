Какой мусульманский праздник отмечается 9 июля 2022 года

В субботу, 9 июля, начинается трехдневное празднование мусульманского праздника Курбан-байрам.

Посвящен он чествованию пророка Ибрахима. Согласно Корану, ему было велено принести в жертву Аллаху сына. Мужчина повиновался, за что Господь вознаградил его и принял в жертву барана. Эта традиция и есть основа мероприятий.

Также после намаза мусульмане ходят в гости к близким, дарят им презенты, обедают за богатым столом. Вера не позволяет им заниматься тяжелым трудом, ходить в грязной одежде, ругаться. В нашем материале — традиции и запреты Курбан-байрама.

«Известия» также подготовили разъяснения для православных христиан — как им поздравить сограждан, исповедующих ислам.

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