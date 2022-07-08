«Автотор» в Калининграде построит новый завод

Один из крупнейших автопроизводителей России, «Автотор», 8 июля сообщил, что построит новый завод в рамках реализации специального инвестиционного контракта (СПИК). Об этом рассказал генеральный директор предприятия Александр Сорокин, сообщает пресс-служба завода.

Новое предприятие будет располагаться в поселке имени Космодемьянского на территории площадью 32 га. Площадка находится вблизи действующих корпусов автопроизводителя. На новых площадях разместят две производственные линии, которые будут выпускать по 25 тыс. автомобилей в год каждая. В ближайшей перспективе на новом заводе планируется создать производство полного цикла.

Проектированием нового завода займется немецкий концерн Durr, один из признанных мировых лидеров в области проектирования и производства лакокрасочных систем и линий окончательной сборки автомобилей.

Предприятие уточнило, что в 2023 году в Калининградской области планируется запустить семь новых заводов. На них будут выпускать электромобили и автокомпоненты к ним, включая производство роботизированной техники, электродвигателей, тяговых батарей, инверторов и много другого. Для автомобилей с ДВС будут производить жгуты электропроводки, систем кондиционирования, пластмассовых изделий, компонентов из пластика, изготовление бамперов, сидений, систем выпуска отработанных газов, систем помощи водителю и других компонентов.

Кроме того, в Калининграде приступят к производству техники для маломобильных групп населения. Этот проект также указан в подписанном в декабре 2021 года дополнительном соглашении к СПИК и предусматривает соответствующие инвестиционные обязательства со стороны «Автотора». Общий объем инвестиций на реализацию заявленных планов в рамках действующего СПИК за 10 лет составит не менее 32 млрд рублей.

1 июля «Известия» сообщали, что Калининградский автозавод готов выпустить электрокабриолет. Это связано с тем, что область стала одним из 20 пилотных российских регионов, которые развивают на своих территориях инфраструктуру для электротранспорта.