Гутерриш призвал вернуть продукцию РФ и Украины на мировой рынок

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал 8 июля вернуть на мировые рынки продовольствие России и Украины, а также российские удобрения.

«Украинские пищевые продукты, а также продукты питания и удобрения, производимые в России, должны быть возвращены на мировые рынки», — сказал он в своем видеообращении к участникам совета глав МИД стран G20 в Индонезии.

Он подчеркнул, что это должно быть сделано, несмотря на конфликт на Украине. По его словам, в настоящее время ООН занимается выработкой соответствующего плана, чтобы обеспечить безопасный экспорт продуктов питания украинского производства по морю и организовать беспрепятственный доступ на мировые рынки для продовольствия и удобрений из России.

Генсек отметил, что цены на продукты достигли рекордных значений, а стоимость удобрений возросла в несколько раз.

«В этом году существует реальная опасность возникновения голода во многих местах. В следующем году ситуация может быть еще хуже», — заключил Гутерриш

Он призвал министров иностранных дел G20 сплотиться, чтобы обеспечить стабильность на мировых рынках продовольствия.

19 июня агентство Bloomberg сообщало, что зарубежные страны испытывают дефицит определенных продуктов из-за неблагоприятной обстановки в мире.

17 июня представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуация с продовольственной безопасностью, поставками зерна и удобрений стала результатом ошибок западных стран. Он также отметил, что Россия «с лихвой» обеспечивает все свои потребности в продовольствии, а все сопутствующие риски захеджированы.

2 июня помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия будет делать всё, что в ее силах, чтобы мир избежал голода. По его мнению, причинами продовольственного кризиса во многих странах послужили «санкционное безумие» и бешеная скупка продуктов, которой занимаются США. Как указал Орешкин, Москва активно экспортирует продовольствие и будет стараться покрыть дефицит продукции в мире.

8 апреля сообщалось, что мировые цены на базовые продовольственные товары достигли самого высокого уровня за всю историю в результате воздействия ситуации на Украине на рынки основных зерновых и растительных масел.

5 апреля президент РФ Владимир Путин назвал удобрения дефицитным товаром и предрек, что спрос на российскую продукцию в мире неизбежен. Он дал поручение увеличить темпы роста в агропромышленном комплексе более чем на 3% в год и нарастить выпуск продуктов. Он подчеркнул, что для этого потребуется ввести в оборот новые сельскохозяйственные земли и активнее их использовать.