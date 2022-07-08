Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин заявил о лихорадке мировых рынков из-за отказа от энергоресурсов из РФ
Мир
Посол РФ в Токио назвал покушение на Синдзо Абэ терактом
Мир
Гутерриш призвал вернуть продукцию РФ и Украины на мировой рынок
Общество
Кравцов заявил об отсутствии сбоев при проведении ЕГЭ
Мир
Арестованный после нападения на экс-премьера Японии Абэ признался в содеянном
Политика
Путин поручил обсудить с Киргизией создание объединенной системы ПВО
Мир
Путин выразил соболезнования жене и матери Абэ
Мир
В ДНР предотвратили попытку ВСУ перейти в контрнаступление в Запорожье
Мир
Independent узнала о расходах Джонсона из казны партии во время его премьерства
Мир
Партнеры Москвы на G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России
Мир
В Совфеде сочли возможной отставку Шольца

Гутерриш призвал вернуть продукцию РФ и Украины на мировой рынок

0
Фото: Global Look Press/Evan Schneider/UN Photo
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал 8 июля вернуть на мировые рынки продовольствие России и Украины, а также российские удобрения.

Продовольствие и достаток: как аграрии РФ справятся с текущим кризисом
Путин поставил перед АПК задачу вывести сельское хозяйство на опережающие темпы роста

«Украинские пищевые продукты, а также продукты питания и удобрения, производимые в России, должны быть возвращены на мировые рынки», — сказал он в своем видеообращении к участникам совета глав МИД стран G20 в Индонезии.

Он подчеркнул, что это должно быть сделано, несмотря на конфликт на Украине. По его словам, в настоящее время ООН занимается выработкой соответствующего плана, чтобы обеспечить безопасный экспорт продуктов питания украинского производства по морю и организовать беспрепятственный доступ на мировые рынки для продовольствия и удобрений из России.

Генсек отметил, что цены на продукты достигли рекордных значений, а стоимость удобрений возросла в несколько раз.

«В этом году существует реальная опасность возникновения голода во многих местах. В следующем году ситуация может быть еще хуже», — заключил Гутерриш

Он призвал министров иностранных дел G20 сплотиться, чтобы обеспечить стабильность на мировых рынках продовольствия.

19 июня агентство Bloomberg сообщало, что зарубежные страны испытывают дефицит определенных продуктов из-за неблагоприятной обстановки в мире.

17 июня представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуация с продовольственной безопасностью, поставками зерна и удобрений стала результатом ошибок западных стран. Он также отметил, что Россия «с лихвой» обеспечивает все свои потребности в продовольствии, а все сопутствующие риски захеджированы.

2 июня помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия будет делать всё, что в ее силах, чтобы мир избежал голода. По его мнению, причинами продовольственного кризиса во многих странах послужили «санкционное безумие» и бешеная скупка продуктов, которой занимаются США. Как указал Орешкин, Москва активно экспортирует продовольствие и будет стараться покрыть дефицит продукции в мире.

8 апреля сообщалось, что мировые цены на базовые продовольственные товары достигли самого высокого уровня за всю историю в результате воздействия ситуации на Украине на рынки основных зерновых и растительных масел.

5 апреля президент РФ Владимир Путин назвал удобрения дефицитным товаром и предрек, что спрос на российскую продукцию в мире неизбежен. Он дал поручение увеличить темпы роста в агропромышленном комплексе более чем на 3% в год и нарастить выпуск продуктов. Он подчеркнул, что для этого потребуется ввести в оборот новые сельскохозяйственные земли и активнее их использовать.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022