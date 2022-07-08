Шесть машин столкнулись на шоссе Энтузиастов в Москве
Шесть автомобилей столкнулись на шоссе Энтузиастов в Москве при движении в сторону центра. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщает столичный дептранс в Telegram-канале.
Из-за ДТП движение на данный момент осуществляется по одной полосе из четырех. Также задерживаются трамваи № 36, 37 и 43, их маршруты временно изменены.
На месте работают оперативные службы города.
Ранее в этот день в Москве на 38-м км внешней стороны МКАД произошло ДТП с участием девяти машин. ДТП произошло из-за отрыва колеса у автомобиля ВАЗ 2114, который ехал по крайней правой полосе. Предварительно установлено, что в результате аварии никто не пострадал.