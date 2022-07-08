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Шесть машин столкнулись на шоссе Энтузиастов в Москве

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Фото: Telegram-канал "Дептранс. Оперативно"
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Шесть автомобилей столкнулись на шоссе Энтузиастов в Москве при движении в сторону центра. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщает столичный дептранс в Telegram-канале.

Из-за ДТП движение на данный момент осуществляется по одной полосе из четырех. Также задерживаются трамваи № 36, 37 и 43, их маршруты временно изменены.

На месте работают оперативные службы города.

Ранее в этот день в Москве на 38-м км внешней стороны МКАД произошло ДТП с участием девяти машин. ДТП произошло из-за отрыва колеса у автомобиля ВАЗ 2114, который ехал по крайней правой полосе. Предварительно установлено, что в результате аварии никто не пострадал.

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