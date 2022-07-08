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Украинские войска обстреляли школу олимпийского резерва в Донецке

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Фото: REUTERS/Stringer
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Следователи Следственного комитета (СК) РФ осмотрели места ночных обстрелов Донецка, в том числе Училище олимпийского резерва имени Сергея Бубки. Об этом 8 июля сообщил корреспондент «РИА Новости».

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По предварительным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели огонь из гаубиц натовского образца калибра 155 мм. Характерными осколками от разорвавшихся боеприпасов этого типа поврежден фасад здания спортивной школы и расположенные рядом постройки.

Следователи проводили осмотр с помощью металлоискателя. В здании и на прилегающих территориях найдено свыше 20 осколков снарядов калибра 155 мм, стоящих на вооружении стран членов блока НАТО и поставляющихся в последнее время на Украину.

Во время обстрела спортивной школы никто не пострадал.

В ночь на пятницу Донецк подвергся очередной атаке со стороны украинских боевиков. Жители города рассказали корреспонденту телеканала «Известия» Александру Сафиулину о том, как провели ночь под обстрелом ВСУ.

Утром в пятницу корреспондент «Известий» Валентин Трушнин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики в ночное время проводят контрбатарейную борьбу с украинскими боевиками, реагируя на их удары по Донецку, Макеевке и другим населенным пунктам ДНР обстрелами из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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