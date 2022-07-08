Украинские войска обстреляли школу олимпийского резерва в Донецке

Следователи Следственного комитета (СК) РФ осмотрели места ночных обстрелов Донецка, в том числе Училище олимпийского резерва имени Сергея Бубки. Об этом 8 июля сообщил корреспондент «РИА Новости».

По предварительным данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели огонь из гаубиц натовского образца калибра 155 мм. Характерными осколками от разорвавшихся боеприпасов этого типа поврежден фасад здания спортивной школы и расположенные рядом постройки.

Следователи проводили осмотр с помощью металлоискателя. В здании и на прилегающих территориях найдено свыше 20 осколков снарядов калибра 155 мм, стоящих на вооружении стран членов блока НАТО и поставляющихся в последнее время на Украину.

Во время обстрела спортивной школы никто не пострадал.

В ночь на пятницу Донецк подвергся очередной атаке со стороны украинских боевиков. Жители города рассказали корреспонденту телеканала «Известия» Александру Сафиулину о том, как провели ночь под обстрелом ВСУ.

Утром в пятницу корреспондент «Известий» Валентин Трушнин сообщил, что силы Донецкой Народной Республики в ночное время проводят контрбатарейную борьбу с украинскими боевиками, реагируя на их удары по Донецку, Макеевке и другим населенным пунктам ДНР обстрелами из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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