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СФ одобрил закон о статусе ветерана для участвующих в спецоперации гражданских

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Совет Федерации 8 июля одобрил закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации РФ по защите населения Донбасса.

Закон «О ветеранах» в действии: какие льготы получат участники спецоперации
На что имеют право ветераны боевых действий

Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах. Уточняется, что после принятия документа граждане указанных категорий смогут получить соответствующие меры соцподдержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ.

Принятые нормы распространяются и на военных корреспондентов, освещающих спецоперацию.

В конце июня в Госдуму был внесен законопроект, которым предполагается установить статус ветеранов боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе Народной милиции Луганской Народной республики и Донецкой Народной Республики.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников спецоперации по защите Донбасса.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

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