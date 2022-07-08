«Севмаш» передал ВМФ РФ подлодку «Белгород», которая будет первым носителем «Посейдонов»

«Севмаш» передал Военно-морскому флоту (ВМФ) России первую подлодку-носитель «Посейдонов» «Белгород». Об этом предприятие сообщило 8 июля.

«Сегодня на крупнейшем судостроительном предприятии России «Севмаш» (входит в ОСК) состоялась торжественная церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту исследовательской подводной лодки «Белгород», — сказано в сообщении.

На церемонии подъема Андреевского флага присутствовал главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

«Сегодня для нас знаковый день — подписание приемного акта исследовательской подводной лодки «Белгород» и передача ее флоту. При создании корабля были применены передовые достижения науки и новейшие технологии строительства с использованием существующего технического задела», — заявил Евменов.

«Белгород» предназначен для решения разноплановых научных задач, проведения поисково-спасательных операций, а также может быть использован как носитель спасательных глубоководных и автономных необитаемых подводных аппаратов. В частности, на «Белгород» может стать носителем ядерной торпеды «Посейдон».

Подводная лодка была заложена 24 июля 1992 года, но работы по ее возведению прекратились через пять лет. Строительство возобновилось 20 декабря 2012 года по новому проекту. В апреле 2019 года лодка была выведена из эллинга для достройки на плаву и проведения испытаний.

В начале января офицер США в отставке Брент Иствуд перечислил пять самых опасных российских вооружений. На первое место эксперт поставил ядерную торпеду «Посейдон». Размер вооружения Иствуд сравнил с автобусом и выразил уверенность, что Россия якобы планирует запустить «Посейдон» с подводной лодки К-329 «Белгород».