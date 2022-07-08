Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин заверил в поддержке государством компаний рыбопромысловой отрасли
Мир
Посол РФ в Токио назвал покушение на Синдзо Абэ терактом
Мир
Гутерриш призвал вернуть продукцию РФ и Украины на мировой рынок
Экономика
Курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые с декабря 2002 года
Мир
СМИ сообщили о смерти бывшего премьера Японии Синдзо Абэ
Политика
Путин поручил обсудить с Киргизией создание объединенной системы ПВО
Мир
Путин выразил соболезнования жене и матери Абэ
Мир
В ДНР предотвратили попытку ВСУ перейти в контрнаступление в Запорожье
Мир
Independent узнала о расходах Джонсона из казны партии во время его премьерства
Общество
Москвичей предупредили о возможных ливнях с грозой в выходные 9 и 10 июля
Мир
В Херсоне заверили в отсутствии угрозы для работы Северо-Крымского канала

«Севмаш» передал ВМФ РФ подлодку «Белгород», которая будет первым носителем «Посейдонов»

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Севмаш» передал Военно-морскому флоту (ВМФ) России первую подлодку-носитель «Посейдонов» «Белгород». Об этом предприятие сообщило 8 июля.

«Акуле» пора: подлодка «Самара» вернется в Тихий океан после ремонта
Почему многоцелевые атомные субмарины проекта 971 считаются одними из самых опасных в мире

«Сегодня на крупнейшем судостроительном предприятии России «Севмаш» (входит в ОСК) состоялась торжественная церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту исследовательской подводной лодки «Белгород», — сказано в сообщении.

На церемонии подъема Андреевского флага присутствовал главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

«Сегодня для нас знаковый день — подписание приемного акта исследовательской подводной лодки «Белгород» и передача ее флоту. При создании корабля были применены передовые достижения науки и новейшие технологии строительства с использованием существующего технического задела», — заявил Евменов.

«Белгород» предназначен для решения разноплановых научных задач, проведения поисково-спасательных операций, а также может быть использован как носитель спасательных глубоководных и автономных необитаемых подводных аппаратов. В частности, на «Белгород» может стать носителем ядерной торпеды «Посейдон».

Подводная лодка была заложена 24 июля 1992 года, но работы по ее возведению прекратились через пять лет. Строительство возобновилось 20 декабря 2012 года по новому проекту. В апреле 2019 года лодка была выведена из эллинга для достройки на плаву и проведения испытаний.

В начале января офицер США в отставке Брент Иствуд перечислил пять самых опасных российских вооружений. На первое место эксперт поставил ядерную торпеду «Посейдон». Размер вооружения Иствуд сравнил с автобусом и выразил уверенность, что Россия якобы планирует запустить «Посейдон» с подводной лодки К-329 «Белгород».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022