Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин заверил в поддержке государством компаний рыбопромысловой отрасли
Мир
Посол РФ в Токио назвал покушение на Синдзо Абэ терактом
Мир
Гутерриш призвал вернуть продукцию РФ и Украины на мировой рынок
Экономика
Курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые с декабря 2002 года
Мир
СМИ сообщили о смерти бывшего премьера Японии Синдзо Абэ
Политика
Путин поручил обсудить с Киргизией создание объединенной системы ПВО
Мир
Путин выразил соболезнования жене и матери Абэ
Мир
В ДНР предотвратили попытку ВСУ перейти в контрнаступление в Запорожье
Мир
Independent узнала о расходах Джонсона из казны партии во время его премьерства
Общество
Москвичей предупредили о возможных ливнях с грозой в выходные 9 и 10 июля
Мир
В Херсоне заверили в отсутствии угрозы для работы Северо-Крымского канала

За год количество граждан-банкротов выросло на 22 тыс. человек

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За год число граждан, которые потенциально попадают под судебную процедуру банкротств (имеют долг 500+ тыс. рублей и просрочку 90 и более дней хотя бы по одному кредиту) увеличилось с 622 тыс. до 644 тыс. человек, составив 1,48% от общего числа банковских заемщиков с открытыми счетами. Об этом рассказал «Известиям» и.о. генерального директора Объединенного кредитного бюро (ОКБ, обслуживает клиентов «Сбера») Николай Мясников.

Суд да дефолт: число обанкротившихся россиян увеличилось на 40%
Почему темпы роста замедляются, несмотря на кризис

Если говорить о гражданах, которые могли бы пройти внесудебную процедуру, — те, кто имеет совокупный долг по кредитам от 50 тыс. до 500 тыс. рублей с просрочкой платежа 90+, — их насчитывается 3,37 млн человек, или 7,8% от общей доли заемщиков с открытыми счетами. Год назад их было 3,04 млн человек, или 7,4%.

Долговая нагрузка россиян, скорее всего, будет увеличиваться, так как кредитная активность постепенно восстанавливается, отмечает Мясников. Стоит также учитывать, что в апреле был введен шестимесячный мораторий на банкротство, что приведет к небольшому отложенному росту количества банкротств во второй половине года, как это уже было во время пандемии, добавил он.

Ранее в этот же день «Известия» со ссылкой на данные «Федресурса» сообщали, что в России за полгода доля граждан-банкротов выросла почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За январь–июнь суды объявили несостоятельными 121,3 тыс. граждан и ИП против 88 тыс. годом ранее. Однако темпы роста продолжают замедляться: год назад количество личных дефолтов увеличилось в два раза.

За первое полугодие в абсолютном выражении по количеству граждан-банкротов лидируют Подмосковье и Москва — здесь их число достигает 6,1 тыс. и 5,7 тыс. человек соответственно.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022