За год количество граждан-банкротов выросло на 22 тыс. человек

За год число граждан, которые потенциально попадают под судебную процедуру банкротств (имеют долг 500+ тыс. рублей и просрочку 90 и более дней хотя бы по одному кредиту) увеличилось с 622 тыс. до 644 тыс. человек, составив 1,48% от общего числа банковских заемщиков с открытыми счетами. Об этом рассказал «Известиям» и.о. генерального директора Объединенного кредитного бюро (ОКБ, обслуживает клиентов «Сбера») Николай Мясников.

Если говорить о гражданах, которые могли бы пройти внесудебную процедуру, — те, кто имеет совокупный долг по кредитам от 50 тыс. до 500 тыс. рублей с просрочкой платежа 90+, — их насчитывается 3,37 млн человек, или 7,8% от общей доли заемщиков с открытыми счетами. Год назад их было 3,04 млн человек, или 7,4%.

Долговая нагрузка россиян, скорее всего, будет увеличиваться, так как кредитная активность постепенно восстанавливается, отмечает Мясников. Стоит также учитывать, что в апреле был введен шестимесячный мораторий на банкротство, что приведет к небольшому отложенному росту количества банкротств во второй половине года, как это уже было во время пандемии, добавил он.

Ранее в этот же день «Известия» со ссылкой на данные «Федресурса» сообщали, что в России за полгода доля граждан-банкротов выросла почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За январь–июнь суды объявили несостоятельными 121,3 тыс. граждан и ИП против 88 тыс. годом ранее. Однако темпы роста продолжают замедляться: год назад количество личных дефолтов увеличилось в два раза.

За первое полугодие в абсолютном выражении по количеству граждан-банкротов лидируют Подмосковье и Москва — здесь их число достигает 6,1 тыс. и 5,7 тыс. человек соответственно.