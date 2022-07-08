Экс-посол России в Японии рассказал о влиянии Абэ на отношения стран

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ успел много сделать для России. Он выстраивал доверительные и достаточно откровенные отношения с российским президентом Владимиров Путиным и гордился этим. Такое мнение высказал в пятницу, 8 июля, профессор МГИМО, доктор политических наук, бывший посол России в Японии Александр Панов.

«У Абэ были самые замечательные отношения с Путиным. Они встречались 26 раз пока Абэ был премьер-министром. Как говорил сам бывший премьер, один на один они беседовали 12 часов. У них были очень доверительные, очень откровенные отношения, и Абэ очень этим гордился», — сказал дипломат в беседе с Lenta.Ru.

Панов напомнил, что японский политик неслучайно устанавливал такие тесные отношения с Россией, и рассказал, что Абэ довольно откровенно говорил об этом во время встреч в формате G7.

«У него была задача установить доверительные отношения с Россией и по возможности разноплановые, чтобы, с одной стороны, создать атмосферу для заключения мирного договора, а с другой стороны, чтобы эти отношения балансировали политику Японии в регионе. То есть чтобы Япония не оказалась перед лицом единого союза России и Китая против Японии», — объяснил он.

Панов добавил, что Абэ очень много сделал для развития отношений между Японией и Россией.

«Во-первых, он выдвинул план из восьми направлений. Этот план о развитии экономического сотрудничества предусматривал в основном сотрудничество на Дальнем Востоке, но и не только там, и в Центральной России тоже», — заявил бывший посол России в Японии.

По его словам, этот план осуществлялся и осуществляется очень успешно и выгодно для России.

Он отметил, что отношение японцев к Курильским островам стало еще одним важным пунктом во взаимоотношениях России и Японии, который смог изменить Абэ.

«Если ранее Япония настаивала на том, чтобы ей передали четыре острова и все сразу, то Абэ сказал, что готов вести переговоры на основе декларации 1956 года, где записано, что Советский Союз передаст Японии два острова, Хабомаи и Шикотан, после подписания мирного договора. Это привело к тому, что начались переговоры по мирному договору. Но они пошли сложно по разным причинам, в том числе и потому что COVID-19 помешал, и были расхождения в том, как каждая сторона смотрит на содержание договора», — рассказал он.

Панов заключил, что Абэ оставил свой очень серьезный и яркий след в развитии двусторонних отношений.

Нападение на политика было совершено утром в пятницу во время его уличного выступления в городе Нара. Мужчина два раза выстрелил из дробовика в спину Абэ. После этого экс-премьер был госпитализирован без сознания с кровотечением. Позднее стало известно о его смерти.

Преступника задержали сразу же после его нападения. Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. По данным NHK, он заявил полиции, что был «недоволен бывшим премьер-министром Абэ и стремился его убить».

В доме убийцы бывшего премьер-министра Японии обнаружили предмет, похожий на взрывчатку, сообщает телеканал «360».

Сейчас в Японии проходит избирательная кампания перед выборами в верхнюю палату парламента, которые должны состояться 10 июля. Абэ в ходе своего выступления, когда на него напали, поддерживал одного из кандидатов от Либерально-демократической партии Японии. По словам действующего премьера страны Фумио Кисиды, в настоящее время никаких решений касательно переноса предстоящих парламентских выборов на фоне случившегося принято не было.

Президент РФ Владимир Путин направил официальную телеграмму в Японию, в которой выразил соболезнования жене и матери погибшего экс-премьер-министра страны Синдзо Абэ, передает RT.

Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006–2007 и 2012–2020 годах.