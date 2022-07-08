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Официальное заявление МИЦ «Известия»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сегодня, в ряде средств массовой информации и Telegram-каналов, в частности на сайте «Новой газеты. Европа» была растиражирована фейковая информация, первоисточником которой стал пост в Telegram-канале журналиста русской службы BBC (сайт заблокирован в РФ по решению Роскомнадзора за распространение фейков о спецоперации) Ильи Барабанова. В изначальном посте, со ссылкой на якобы написанное матерями российских военнослужащих письмо в адрес главы астраханского регионального отделения Комитета солдатских матерей, содержалась информация о том, что якобы после репортажа корреспондента «Известий» Валентина Трушнина российские позиции были обстреляны со стороны ВСУ.

МИЦ «Известия», со своей стороны, провели тщательную проверку размещенной информации.

Даже поверхностный анализ документа, на основе которого журналист русской службы BBC разместил пост с тяжелыми обвинениями в адрес военкора «Известий», свидетельствует о том, что он был грубо сфабрикован. В частности, в дате на обращении рядом с 2022 годом стоит не буква «г.», как принято в России, а «р.», как пишут на Украине. Автор документа, по всей видимости, привык писать слово «рокив», что с украинского переводится как «год». Кроме того, в обращении даже имя прописано с ошибкой — «Асила» вместо «Асыла». Совершенные создателями фейка ошибки четко указывают на украинское авторство их заказчиков.

В центральном отделении Комитета солдатских матерей в ответ на запрос «Известий» опровергли получение жалоб на российских журналистов о якобы раскрытии ими местоположения военных РФ.

В течение нескольких часов после размещения поста — первоисточника дезинформации — он был удален автором и более недоступен.

МИЦ «Известия» официально заявляет, что не потерпит подобных оскорбительных обвинений в адрес своих сотрудников. Военные корреспонденты «Известий» — это опытные и профессиональные журналисты, основной задачей которых в районе проведения специальной военной операции является донесение до российской аудитории объективной информации о происходящем в зоне боевых действий с неукоснительным соблюдением принципа обеспечения максимальной безопасности для военнослужащих и мирных граждан.

МИЦ «Известия» будет обращаться в правоохранительные органы Российской Федерации с заявлением о надлежащем рассмотрении этого дела.

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