Врач рассказала о необходимой частоте ревакцинации от столбняка

Проводить ревакцинацию от столбняка необходимо каждые 10 лет, заявила врач-педиатр «СМ-Клиника. Дети» Ольга Татаркина.

В беседе с «Известиями» специалист подчеркнула важность регулярной ревакцинации.

«Не стоит забывать про ревакцинацию — повторную прививку, направленную на поддержание и укрепление поствакцинального иммунитета, выработанного при предыдущих вакцинациях. В зависимости от вида и производителя вакцины, сроки и количество повторных прививок различаются. Например, вакцинироваться от гриппа желательно каждый год, а от столбняка — раз в 10 лет», — уточнила врач.

Ранее, 8 июля Татаркина рассказала, в каких случаях категорически запрещено проводить вакцинацию. Так, абсолютными противопоказаниями для проведения вакцинации являются непереносимость компонента вакцины и сильная реакция на предыдущее введение этой же вакцины. При этом, по словам врача, для определенных видов вакцин существуют дополнительные противопоказания, которые обязательно нужно обсуждать с врачом.