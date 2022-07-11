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Врач рассказала о необходимой частоте ревакцинации от столбняка

Врач Татаркина рассказала, что проводить ревакцинацию от столбняка необходимо каждые 10 лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Проводить ревакцинацию от столбняка необходимо каждые 10 лет, заявила врач-педиатр «СМ-Клиника. Дети» Ольга Татаркина.

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В беседе с «Известиями» специалист подчеркнула важность регулярной ревакцинации.

«Не стоит забывать про ревакцинацию — повторную прививку, направленную на поддержание и укрепление поствакцинального иммунитета, выработанного при предыдущих вакцинациях. В зависимости от вида и производителя вакцины, сроки и количество повторных прививок различаются. Например, вакцинироваться от гриппа желательно каждый год, а от столбняка — раз в 10 лет», — уточнила врач.

Ранее, 8 июля Татаркина рассказала, в каких случаях категорически запрещено проводить вакцинацию. Так, абсолютными противопоказаниями для проведения вакцинации являются непереносимость компонента вакцины и сильная реакция на предыдущее введение этой же вакцины. При этом, по словам врача, для определенных видов вакцин существуют дополнительные противопоказания, которые обязательно нужно обсуждать с врачом.

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