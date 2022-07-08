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ВСУ нанесли ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке, есть пострадавшие

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В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Каховской ГЭС есть пострадавшие. Об этом 8 июля заявили в военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области.

Украинские военные обстреляли районы Донецка «натовскими» снарядами. Онлайн спецоперации 8 июля

«Утром был нанесен удар по ГЭС со стороны украинских войск. Есть пострадавшие, уточняем», — сказал замглавы ВГА Кирилл Стремоусов.

Позднее он добавил, что работе электростанции и Северо-Крымского канала ничто не угрожает.

«Северо-Крымскому каналу, Каховской ГЭС ничего не угрожает. Украинскую сторону интересует террор, разрушения, стреляют просто по гражданскому населению», — сказал Стремоусов ТАСС.

По словам главы ВГА Владимира Сальдо, разрушение ГЭС грозило бы катастрофическим последствием жителям региона.

«Сегодня украинские вооруженные формирования совершили попытку обстрела Каховской гидроэлектростанции. Последствия разрушения такого производственного объекта могли бы стать катастрофическими для жителей Херсонской области», — сказал Сальдо «РИА Новости».

Он отметил, что ГЭС серьезно не пострадала благодаря работе сил противовоздушной обороны.

«ПВО успешно отразила ракетную атаку со стороны Украины и предотвратила выход из строя важного для региона и населения объекта», — добавил Сальдо.

5 июля Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации ВСУ на Славянской ТЭС. По словам главы Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева, боевики националистических формирований осуществляли подготовку провокации с применением отравляющих веществ. Они доставили на территорию насосно-фильтрационной станции 6 л жидкого хлора и заминировали емкости с ним.

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