TV1000 Русское Кино представил подборку свадебных комедий

Телеканал «TV1000 Русское Кино» (входит в ГК Viasat) открывает свадебный марафон. Два вечера подряд, 9 и 10 июля, зрителей ждут остроумные и по-настоящему народные комедии: «Горько!» с Сергеем Светлаковым, эксклюзивная телепремьера «Хочу замуж» с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем, «Невеста любой ценой» с Павловом Волей и другие.

Свадьба — это самое главное событие в жизни влюбленных, но не всем везет с организацией торжества. Герои уморительной комедии «Горько!» — Наташа (Юлия Александрова) и Рома (Егор Корешков) — покажут нам, какие испытания им придется пройти, чтобы соединить себя узами брака. Будет здесь и полный набор всем известных свадебных ритуалов, и тамада Сергей Светлаков, и народные гулянья, и зажигательные танцы. Посмотреть «Горько!» на телеканале «TV1000 Русское Кино» можно 9 июля в 17:45.

10 июля, в это же время, на экраны выйдет романтическая комедия «Хочу замуж». Это эксклюзивная премьера телеканала «TV1000 Русское Кино». Фильм показывает, что самые важные события в жизни любого человека определяет череда случайностей. Главные герои — Люба и Сергей (Кристина Асмус и Милош Бикович). Она работает телеведущей, он — преподаватель университета. Вероятно, они никогда бы и не встретились. Но однажды у нее разряжается телефон, и Сергей приходит ей на помощь. Этот случай и переворачивает с ног на голову всю жизнь героев.

Помимо вышеупомянутых звезд, в ленте сыграли не менее популярные актеры: Марина Александрова, Сергей Гилев, Анастасия Уколова, Юлия Ауг и другие.

Если хотите похохотать от души, смотрите уморительную комедию «Невеста любой ценой» 10 июля в 19:40. По сюжету фильма, успешный бизнесмен и заядлый сердцеед Стас попадается в неурочный час у подъезда любовницы опасного бандита. Чтоб избежать смерти, ему надо быстро обеспечить себе алиби: найти невесту любой ценой. В главных ролях — Павел Воля, Ольга Шелест, Татьяна Геворкян, Любовь Толкалина и другие известные артисты.

Следом, в 21:25, на экраны ворвется комедийная мелодрама «На крючке!». Экранизация романа Марии Павлович «Сафари для блондинки» обязательно понравится всем любителям ярких путешествий по экзотическим странам. Чтобы отмстить жениху за измену, отчаянная девушка Рита отправляется в Таиланд в поисках таинственного миллионера Александра Власова. Но есть одно но, его никто никогда не видел! Кто окажется у нее на крючке?

В фильме снялась целая плеяда звезд российского кинематографа: Екатерина Вилкова, Константин Крюков, Марат Башаров, Максим Матвеев, Игорь Угольников и не только.

Завершит свадебный киномарафон ромком «Лови момент» с Юлией Топольницкой в главной роли. Фильм выйдет 10 июля в 23:00. Девушка Рита из приморского городка мечтает стать знаменитой актрисой и отправляется покорять Москву. Но столица встречает её сурово, только сдаваться никто не намерен...

Включайте телеканал «TV1000 Русское Кино» 9 и 10 июля в 17:45 и отдыхайте в компании любимых актеров — смотрите хиты «Горько!», «Невеста любой ценой», «На крючке!», эксклюзивную телепремьеру «Хочу замуж» и многие другие уморительные истории.