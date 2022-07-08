Режим ЧС готовы ввести в Якутии из-за лесных пожаров

Власти Якутии не исключают введения режима ЧС межрегионального характера из-за лесных пожаров. Такая возможность рассматривалась на заседании комиссии по ЧС. По данным специалистов, жаркая погода в республике была чуть ослаблена с приходом дождей, но они пройдут в начале следующей недели.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, главы муниципальных образований должны воспользоваться благоприятной погодой и ликвидировать максимальное количество очагов возгораний. Серьезное внимание на ситуацию он поручил обратить руководителям Майского, Алданского и Мирнинского районов. Николаев призвал не допустить повторения ситуации в Чурапчинском районе, когда в огне погиб человек, сообщает ИА YakutiaMedia.

При этом глава республики отметил, что по сравнению с 2021 годом число пожаров на территории Якутии уменьшилось почти в три раза, а площади, пройденные огнем — почти в восемь раз.

С начала пожароопасного сезона в республике было зарегистрировано 312 лесных пожаров, общая территория которых составила 143,9 тыс. га. За тот же период прошлого года зафиксировали 931 пожар на 1 млн га, уточняет ИА SakhaNews.

Якутия считается одним из самых пожароопасных регионов России. Режим ЧС в лесах там действует с 28 июня. О введении режима ЧС в лесах регионального характера сообщил Хабаровский край.