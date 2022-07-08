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В Приморье спрогнозировали дожди

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Дожди распространились на большую территорию Приморья. В субботу регион ждет небольшая передышка, в воскресенье пройдет очередной атмосферный фронт с локальными ливнями и грозами. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщает zr.media со ссылкой на главу Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Бориса Кубая.

В прогнозе на субботу, 9 июля и воскресенье, 10 в Приморье местами будут идти кратковременные дожди с грозами.

«Фон ночных температур останется прежним, днем — +25...+31 градусов, в южных и восточных районах — от +19 до +24 градусов», — говорится в сообщении.

Во Владивостоке в субботу ожидается неустойчивая погода — временами небольшой дождь и туман. Ночью воздух прогреется до 18 градусов, днем — до 23. В воскресенье прогнозируются прояснения.

«Ночная температура не изменится, днем станет на один — три градуса теплее субботы», — рассказал синоптик.

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