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Минобороны сообщило об уничтожении комплексов Harpoon в Одесской области

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В Одесской области уничтожены два береговых ракетных комплекса Harpoon. Об этом 8 июля заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon», — сообщил Конашенков.

Также за последние сутки в результате высокоточного удара Воздушно-космических сил России в городе Краматорск были уничтожены две пусковые установки ракетного комплекса «Точка-У» и более 150 националистов.

Украинские военные обстреляли районы Донецка «натовскими» снарядами. Онлайн спецоперации 8 июля

Одновременно с этим, по словам Конашенкова, в населенном пункте Маяки Донецкой Народной Республики уничтожено шесть боевых машин реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и склад боеприпасов к ним.

8 июня стало известно, что береговая линия Украины усилена американскими противокорабельными комплексами Harpoon. Об этом сообщил министр обороны страны Алексей Резников. На следующий день военный эксперт Дмитрий Болтенков, комментируя появление нового оружия, предупредил о его опасности.

15 июня агентство Bloomberg сообщило, что США планируют предоставить Украине новый пакет военной помощи на $650 млн, которые будут выделены из Фонда содействия безопасности Украины. Отмечалось, что в него войдут противокорабельные ракеты Harpoon.

В этот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече контактной группы в Брюсселе сообщил, что США и их союзники не должны сокращать поставки вооружений на Украину. По его словам, союзники должны предпринять больше усилий по обеспечению безопасности Украины. В качестве одного из средств, направленных на это, министр обороны назвал поставляемые США реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военной инфраструктуре. Решение о начале спецоперации было принято на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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