Суд оправдал Платини и Блаттера по делу о коррупции

Швейцарский суд оправдал Йозефа Блаттера и Мишеля Платини по делу о коррупции. Швейцарская прокуратура запрашивала для них один год и восемь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, передает телеканал «Известия». Экс-президента УЕФА и бывшего президента ФИФА обвиняли в мошенничестве, незаконном присвоении средств и подделке документов. В 2011 г. чиновники организовали выплату 2 млн швейцарских франков, которая, по мнению генпрокуратуры Швейцарии, была незаконной. Оба функционера отрицали вину. Якобы договорённость о переводе денег была устной и касалась консультационной работы Платини с 1998-2002 гг.

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