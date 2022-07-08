Путин поручил обсудить с Киргизией создание объединенной системы ПВО

Президент РФ Владимир Путин 8 июля поручил провести переговоры с Киргизией о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Поручить Минобороны России с участием МИД России переговоры с киргизской стороной и по достижении договоренности подписать указанное соглашение, разрешив вносить в проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в документе.

Отмечается, что соответствующее соглашение было предложено правительство РФ.

В декабре прошлого года Путин ратифицировал соглашение о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и Таджикистана.

10 февраля 1995 года 10 стран-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) подписали соглашение об объединении систем ПВО.