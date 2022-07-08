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Совфед разрешил банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юрлиц

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Совет Федерации в пятницу, 8 июля, предоставил банкам право вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юридических лиц.

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Согласно внесенной поправке, теперь в соответствующем договоре о банковском вкладе в иностранной валюте, который заключается с финансовым учреждением, может быть предусмотрено взимание комиссии, размер которой может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов.

6 июля Госдума разрешила банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам юридических лиц.

Данное изменение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах. Как считает первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов, данное разрешение для банков о введении комиссии будет для банка «правом, а не обязанностью».

21 июня Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому российские банки смогут применять отрицательные ставки по валютным депозитам для юридических лиц. Таким образом, были рассмотрены изменения в ст. 29 закона «О банках и банковской деятельности».

Глава Банка России Эльвира Набиуллина 16 июня в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) заявила, что, несмотря на экономическую ситуацию в связи с санкциями, оборот на территории РФ долларов, евро и прочей иностранной валюты запрещен не будет, а вклады россиян не изымут.

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