NHK: экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер в больнице после покушения

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в результате полученных огнестрельных ран. Об этом 8 июля сообщает NHK.

Политик скончался в медицинском университете префектуры Нара в возрасте 67 лет. Глава реанимационного отделения в ходе специальной пресс-конференции рассказал, что Синдзо Абэ поступил к ним в состоянии остановки сердца и, несмотря на все старания врачей, спасти его жизнь не удалось.

Покушение на Абэ было совершено 8 июля около 11:30 во время уличного выступления. По данным СМИ, в политика были произведены два выстрела. Абэ был госпитализирован без сознания с кровотечением. Как первоначально заявили сотрудники полиции, злоумышленник стрелял из дробовика и попал в спину политика.

Позднее в этот день стало известно о том, что у Абэ остановились сердце и легкие после нападения. Нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что состояние его предшественника тяжелое. Kiodo News заявила об отсутствии признаков жизни у пострадавшего.

Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами, который, по всей видимости, действовал в одиночку. По данным NHK, он заявил полиции, что был «недоволен бывшим премьер-министром Абэ и стремился его убить». В доме злоумышленника был обнаружен предмет, похожий на взрывчатку.

Соболезнования в связи со смертью Абэ выразил президент России Владимир Путин. Он обратился со словами поддержке жене и матери политика.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия самым решительным образом осуждает покушение на Абэ, который был патриотом Японии и всегда отстаивал интересы своей страны.

Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

28 августа 2020 года Абэ объявил о намерении уйти в отставку после восьми лет нахождения на должности. Причинами такого решения политик назвал проблемы со здоровьем и необходимость прохождения курса лечения.