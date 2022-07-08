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К единому стилю приведут фасады домов в Благовещенске

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В Благовещенске отремонтируют фасады зданий, приведя их к единому стилю. Работы проводятся в рамках программы по созданию комфортной городской среды с применением дизайн-кода. Торговые зоны также сделают в едином стиле.

По словам мэра Олега Имамеева, которые приводит ИА PriamurMedia, покрытие уже обновили, балконные парапеты отремонтировали, позже внешние блоки кондиционеров спрячут под декоративными корзинами. Разработкой дизайна занимался Центр развития территорий.

Вопрос со стилем вывесок власти прорабатывали совместно с предпринимателями. Предполагается, что они станут намного меньше и будут гармонировать с фасадами.

В этом году планируется привести в порядок четыре дома на улицах Ленина, Калинина и на Красноармейской, продолжится реставрация фасада общежития и учебного корпуса на улице Ленина, обновятся фасады областного суда, общежития ДальГАУ и ТЦ «Чайка».

В следующем году специалисты займутся приведением к общему виду улицы Горького. К 2023 году из-за ввода нового моста через реку Зею магистраль станет гостевым маршрутом им объектом повышенного внимания горожан и туристов.

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