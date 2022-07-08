Эксперт раскрыл подробности мошенничества с дистанционным управлением счетом

Способ мошенничества с получением доступа к дистанционному управлению банковским счетом жертвы является лишь частным приемом, а не полноценной схемой. Такое мнение выразил «Известиям» руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

О соответствующем мошенническом способе 8 июля рассказали в ЦБ России. Как заявили в регуляторе, для получения доступа к счету граждан злоумышленник представляется сотрудником сотового оператора.

«Звонят от лица оператора связи. Предлагают ввести код для доступа в личный кабинет пользователя сотовой связи, который приходит в виде SMS. Затем, в личном кабинете, оформляют услугу переадресации. Другой вариант. Просят от лица оператора связи, ввести на телефоне код нового SMS-центра. Фактически же жертва своими руками делает переадресацию SMS на номер преступника», — пояснил Бедеров.

После этого злоумышленник восстанавливает пароль с использованием номера телефона жертвы, на который контрольная SMS уже не приходит — она переадресуется мошеннику.

«Это частный приемы работы преступника — не схема», — резюмировал эксперт.

Как отмечали в ЦБ РФ, в попытках получить доступ к банковскому счету гражданина злоумышленники могут использовать разные легенды — сообщить, что необходимо переоформить договор об оказании услуг связи, поменять тарифный план на более выгодный, отключить платную услугу. Иногда они говорят, что поступила заявка о смене мобильного оператора с сохранением номера.

В случае если человек столкнулся с подобной ситуацией, рекомендуется прервать разговор, а также самостоятельно позвонить в службу поддержки мобильного оператора по номеру, который указан на его официальном сайте.