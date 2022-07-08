В России на 15% снизилась средневзвешенная цена нового автомобиля

В России за период с марта по май текущего года зафиксировано снижение средневзвешенной цены нового автомобиля. По данным «Автостата», за два месяца ценник снизился на 15 %.

В мае средневзвешенная цена нового автомобиля составила 2 млн. 380 тыс. рублей, что на 7% меньше, чем в апреле. При этом апрельский результат в свою очередь оказался на 9% ниже мартовских показателей. Средневзвешенная цена на новый автомобиль в марте 2022 года составляла 2,807млн рублей. В начале первого весеннего месяца она выросла сразу на 30% по отношению к февралю.

Это связано с тем, что в марте, из-за событий на Украине, многие автодилеры начали переписывать ценники на свои автомобили. Одновременно с этим доля дорогих моделей в структуре продаж новых машин стала падать.

В совокупности оба фактора привели к тому, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля за период с марта по май текущего года снизилась на 15%. Однако если сравнивать майский результат с тем, что был зафиксирован в начале этого года, (в январе средневзвешенная цена составила 2 млн 095 тыс. рублей), то он всё равно выше на 14%.

8 июля «Известия» сообщили о том, что опрошенные изданием автоэксперты обозначили примерную стоимость нового автомобиля «Москвич» в диапазоне от 1,4 млн до 4 млн рублей.