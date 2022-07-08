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ВМФ России передали первую подлодку-носитель «Посейдонов»

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Подводная лодка «Белгород», первый носитель суперторпед «Посейдон», передана Военно-морскому флоту России. Об этом 8 июля сообщило предприятие «Севмаш».

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«Сегодня на крупнейшем судостроительном предприятии России «Севмаш» состоялась торжественная церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту исследовательской подводной лодки «Белгород», — сказано в сообщении.

Атомоход «Белгород» создавался для борьбы с надводными группировками противника. Несмотря на то что подлодка официально была заложена 24 июля 1992 года, фактически ее строительство началось раньше. В 1997 году ее создание было остановлено из-за тяжелой экономической ситуации.

Строительство подводной лодки возобновилось 20 декабря 2012 года, но уже по новому проекту. В апреле 2019 года лодка была выведена из эллинга для достройки на плаву и проведения испытаний.

Подводная лодка «Белгород» стала носителем нового стратегического оружия сдерживания — суперторпеды «Посейдон». Она способна поражать прибрежные объекты инфраструктуры противника с помощью ядерного оружия.

Ранее в этот же день подводная лодка «Алроса» Черноморского флота РФ вернулась в Севастополь после первого этапа ходовых испытаний. На 13-м судоремонтном заводе ЧФ сообщили, что испытания прошли успешно. Теперь специалисты устранят выявленные замечания и подготовят «Алросу» к следующему этапу.

28 июня сообщалось, что «Алроса» прошла модернизацию и вышла на заводские ходовые испытания в Черное море. Этому предшествовали успешные швартовые испытания, проведенные после ее ремонта. Отмечалось, что после отработки программы заводских ходовых испытаний «Алроса» вернется в состав флота.

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