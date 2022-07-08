Совфед одобрил закон о создании аналога App Store в России

Совет Федерации РФ на заседании в пятницу, 8 июля, одобрил закон о создании в России аналога App Store.

Согласно документу, планируется создать магазин приложений, который обязательно будет предустанавливаться на технические устройства.

Отмечается, что российский магазин приложений будет функционировать с учетом главенствующих принципов, которые утвердит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Кроме того, Минцифры будет утверждать ряд программ, которые обязательно будут устанавливаться в магазине приложений.

В апреле из App Store были удалены приложения Сбербанка. Все ранее установленные приложения работают нормально. Однако если пользователь решит их удалить, то скачать снова уже не сможет. Управлять средствами в онлайн-режиме с мобильного можно через веб-интерфейс.

Создать альтернативу платформам Аpp Store и Google Play предлагал еще 7 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

6 апреля президент США Джо Байден заявил, что один год американских санкций против России способен свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет. Одновременно с этим стало известно, что Соединенные Штаты ввели в отношении Сбербанка и Альфа-банка блокирующие санкции. Они предусматривают заморозку активов в Штатах, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком.

По словам доцента кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александра Тимофеева, с 24 февраля App Store «активно ввязался в санкционную войну», удалив или заблокировав скачивание более 8 тыс. мобильных приложений.

App Store — это магазин приложений, раздел онлайн-магазина iTunes Store, в который включены разные приложения для мобильных телефонов iPhone, плееров iPod Touch, планшетов iPad и для персональных компьютеров Mac. В App Store можно их купить или бесплатно установить.