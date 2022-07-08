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Independent узнала о расходах Джонсона из казны партии во время его премьерства

Independent: Джонсон потратил £208 тыс. на ремонт резиденции
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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Ушедший накануне в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2020 году потратил более £208 тыс. на ремонт дома номер 11 на Даунинг-стрит. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщила газета Independent.

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Отмечается, что в этом доме он проживал с семьей. А траты подтверждает копия официального счета.

В материале отмечается, что общая стоимость ремонта составила более £208 тыс., хотя на эту цель выделяется только £30 тыс. в год.

Ранее канцелярия премьера сообщала, что Джонсон сделал его за свой счет, однако оказавшиеся в распоряжении британских СМИ документы свидетельствовали, что премьер привлек для финансирования ремонта средства Консервативной партии. Позднее Джонсон вернул долг и оплатил ремонт из собственных средств.

По информации газеты, самым дорогостоящими покупками стали два дивана для гостиной общей стоимостью более чем £15 тыс., восемь стульев для обеденного зала (более £11 тыс.), коврик для гостиной (£7 тыс.) и лампа (£6 тыс).

При этом подчеркивается, что на одну лишь гостиную было потрачено более £78 тыс. Ремонт обеденного зала обошелся премьеру примерно в £32 тыс., третье место занимает кухня — на нее было потрачено около £18 тыс.

Джонсон объявил о досрочном уходе в отставку с должности главы правящей партии консерваторов и поста премьер-министра Великобритании днем ранее, 7 июля.

Тогда же сообщалось, что в политических кругах Германии выразили радость по поводу отставки Джонсона. Как заявили немецкие политики, в связи с уходом главы кабинета министров Соединенного Королевства у них появилась надежда на восстановление отношений Великобритании и Евросоюза.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев указал в свою очередь, что отставка Джонсона является закономерным итогом «британской наглости и бездарной политики». Политик также отметил, что в России ожидают, что примеру Джонсона должны последовать лидеры из Германии, Польши и стран Балтии.

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