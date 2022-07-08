Совфед одобрил закон об обеспечении проведения операций ВС РФ за рубежом

Совет Федерации России (СФ РФ) 8 июля одобрил закон, согласно которому кабинет министров страны сможет вводить специальные меры в сфере экономики для обеспечения проведения Вооруженными силами (ВС) РФ и другими войсками и органами контртеррористических и иных операций за рубежом.

Решение сенаторов также позволяет госзаказчикам — Министерству обороны, МЧС, Росгвардии, ФСО и ФСБ — увеличивать или сокращать объем товаров и услуг в рамках заключенных контрактов. При этом разрешается изменять цену контракта с учетом действующего законодательства и в пределах показателей гособоронзаказа.

Также специальные меры кабинета министров предусматривают «разбронирование материальных ценностей государственного резерва» и временное «расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов», решили в Совете Федерации.

Как отметили сенаторы, в связи с проведением спецоперации на Украине возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами.

В связи с этим юридические лица в России будут не вправе отказываться от заключения контрактов в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций ВС РФ за пределами страны. Принятие закона не потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета, а также бюджетов субъектов РФ, заметили в СФ.

31 марта первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова заявила, что профильные комитеты Совета Федерации могут обсудить предложение о национализации предприятий, срывающих гособоронзаказ. Парламентарий также указала на важность финансовой дисциплины. Перминова отметила, что государство обосновано рассчитывает, выделяя средства на госзаказ, что работа будет выполнена.

Президент России Владимир Путин не исключил применение такого инструмента, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа некоторыми предприятиями. В то же время глава государства отметил, что эта мера носит крайний характер.

24 марта министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание по выполнению гособоронзаказа в условиях санкций, по итогам которого были выработаны конкретные предложения.