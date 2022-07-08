ВС РФ уничтожили две установки комплексов Harpoon в Одесской области

Вооруженные силы РФ уничтожили в Одесской области два противокорабельных комплекса Harpoon британского происхождения. Об этом 8 июля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon», — заявили в военном ведомстве.

Также Конашенков рассказал, что в результате высокоточного удара ВКС России в Краматорске уничтожены две пусковые установки ракетного комплекса «Точка-У» и более 150 националистов, а в населенном пункте Маяки Донецкой Народной Республики уничтожено шесть боевых машин реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и склад боеприпасов.

8 июня было объявлено, что береговую линию Украины усилили американскими противокорабельными комплексами Harpoon. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников. На следующий день военный эксперт Дмитрий Болтенков сообщил об опасности данного вида вооружений.

О поставках Harpoon сообщалось в конце мая. В минобороны Украины тогда отмечали, что наличие ракет у Киева — результат сотрудничества нескольких стран. Использовать противокорабельные ракеты будут подготовленные к этому украинские бойцы.

Также 15 июня агентство Bloomberg сообщило, что в планах США предоставить Украине новый пакет военной помощи на $650 млн, которые будут выделены из Фонда содействия безопасности Украины. Отмечалось, что в него впервые войдут противокорабельные ракеты Harpoon.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военной инфраструктуре. Решение о начале спецоперации было принято на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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