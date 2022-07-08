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Финансист спрогнозировал ставки по вкладам к концу года под 5–7%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Ближе к концу 2022 года доходность по банковским вкладам в России составит 5–7%. Об этом заявил «Известиям» заместитель генерального директора финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Грибков в пятницу, 8 июля. Также он рассказал об уровне интереса россиян к депозитам, ипотеке и потребкредитам и дал прогноз по некоторым банковским продуктам.

Вклады

В марте наблюдался большой бум на открытие вкладов, который был связан с повышением ключевой ставки и, как следствие, повышением ставки на вклады, отметил Грибков.

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«Тогда трафик в раздел вкладов и количество новых пользователей выросли в два раза по сравнению с февралем. В июне при уже сниженной ключевой ставке была повторная волна переоткрытий вкладов: динамика трафика в июне составила +60% по сравнению с маем», — сказал он.

В будущем ожидается продолжение снижения ставок по депозитам вслед за ключевой Банка России, добавил он.

«Средняя маркетинговая ставка на вклады на сайте «Сравни» в мае составляла 8,8%, в июне — 7,7%. Прогноз по доходности депозитов на конец 2022-го — 5–7%», — заключил финансист.

Ипотека

Несмотря на то, что ипотечный сегмент рынка показывает падение на 70% год к году, ожидается постепенное восстановление в будущем благодаря запуску программ с пониженными ставками — для семей с детьми и IT-специалистов, рассказал замгендиректора «Сравни». В июне трафик на раздел с ипотечными кредитами вырос на 50%, количество новых пользователей — на 73% по сравнению с маем.

Наиболее интересные программы кредитования можно увидеть только у застройщиков. Средняя маркетинговая ставка на ипотеку в мае составляла 15,8%, в июне — 13,6%.

Кредиты

С марта отмечалось падение кредитного рынка, констатировал эксперт. Банки сильно уменьшили привлечение клиентов за счет снижения количества рекламы и повысили ставки на кредитные продукты, добавил он. Также снизилась средняя сумма кредита: в 2021 году она была на уровне 330 тыс. рублей, а сейчас — 190 тыс. рублей.

В результате те пользователи, которые не смогли получить желаемую сумму, вынуждены откладывать крупные покупки, подчеркнул Грибков.

Однако, по его словам, в последнее время рынок начал постепенно восстанавливаться, но все же его показатели остаются ниже до февральских показателей на 40%. Если говорить о полном восстановлении рынка, оно ожидается в 2024 году — при самом позитивном сценарии, отметил специалист. В мае средняя маркетинговая ставка на потребкредиты составляла от 23%, в июне — от 22%.

Снижение ставок произошло после того, как 10 июня Банк России вернул ключевую ставку на досанкционный уровень — 9,5% годовых. Принять такое решение ЦБ позволили замедление инфляции и крепкий рубль, поясняли банковские аналитики. Смягчение монетарной политики сделает кредиты для предприятий и граждан более доступными — это будет способствовать трансформации экономики. Однако ставки по депозитам также снизились.

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