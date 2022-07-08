В Совфеде назвали террористическим актом убийство бывшего премьера Японии Абэ

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в пятницу, 8 июля, смерть бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ после покушения.

«Это террористический акт. Который свидетельствует о том, что борьба с терроризмом в современном мире, к сожалению, не очень ощутима, особенно в таких благополучных странах, как Япония», — сказал сенатор в беседе с RT.

Нападение на политика было совершено утром в пятницу во время его уличного выступления в городе Нара. Мужчина два раза выстрелил из дробовика в спину Абэ. После этого экс-премьер был госпитализирован без сознания с кровотечением. Позднее стало известно о его смерти.

Преступника задержали сразу же после его нападения. Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. По данным NHK, он заявил полиции, что был «недоволен бывшим премьер-министром Абэ и стремился его убить».

В доме убийцы бывшего премьер-министра Японии обнаружили предмет, похожий на взрывчатку, сообщается на сайте kp.ru.

Сейчас в Японии проходит избирательная кампания перед выборами в верхнюю палату парламента, которые должны состояться 10 июля. Абэ в ходе своего выступления, когда на него напали, поддерживал одного из кандидатов от Либерально-демократической партии Японии. По словам действующего премьера страны Фумио Кисиды, в настоящее время никаких решений касательно переноса предстоящих парламентских выборов на фоне случившегося принято не было.

Президент РФ Владимир Путин направил официальную телеграмму в Японию, в которой выразил соболезнования жене и матери погибшего экс-премьер-министра страны Синдзо Абэ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в российском внешнеполитическом ведомстве ошеломлены новостью о нападении на Абэ, передает НСН.

Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006–2007 и 2012–2020 годах.