Реклама
Прямой эфир
Политика
Совфед запретил британскому послу в РФ доступ в свои здания
Мир
В Кремле осудили покушение на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ
Мир
Лавров заявил о готовности России к переговорам по вывозу украинского зерна
Экономика
Курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые с декабря 2002 года
Мир
СМИ сообщили о смерти бывшего премьера Японии Синдзо Абэ
Общество
У посольства Великобритании в Москве повесили табличку «Площадь ЛНР»
Мир
Путин выразил соболезнования жене и матери Абэ
Армия
ВКС РФ поразили в воздухе украинские МиГ-29 и Су-25
Мир
Бундестаг ФРГ поддержал ратификацию присоединения Финляндии и Швеции к НАТО
Общество
Москвичей предупредили о возможных ливнях с грозой в выходные 9 и 10 июля
Мир
В Одесской области уничтожены две пусковые установки Harpoon

Скорость на Косинском шоссе поднимут до 70 км/час

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве отрегулируют скоростной режим от Северо-Восточной хорды до улицы Салтыковской. Скоростной лимит возрастет до 70 км/час, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. Выравнивание скоростного режима с 60 до 70 км/ч на Косинском шоссе и эстакаде заработает с 10 июля.

О секундах свысока: как наказывают за превышение средней скорости
По каким принципам и на какие суммы будут штрафовать водителей

В ЦОДД, проанализировав данный участок магистрали, пришли к выводу, что увеличение скоростного лимита на Косинском шоссе оправдано.

Как отметили специалисты, это хорошо освещенная дорога с тремя полосами в каждом направлении, с широким обзором и разделительными барьерами, а на маршруте от Северо-Восточной хорды, СВХ, до улицы Салтыковской нет регулируемых перекрестков или пересечений.

В результате произойдет плавный переход скоростного режима, а число так называемых невнимательных штрафов за превышение на 20-40 км/ч на востоке столицы уменьшится на 20%.

6 июля стало известно, что в Москве на Тверской, Пятницкой и Большой Ордынке ограничат скорость до 50 км/ч. На Рождественке, Солянке и набережных — 30 км/ч. Отмечается, что снижение скорости никак не отразится на пробках, так как днем в центре скорость машин не превышает 30–40 км/ч.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022