Скорость на Косинском шоссе поднимут до 70 км/час

В Москве отрегулируют скоростной режим от Северо-Восточной хорды до улицы Салтыковской. Скоростной лимит возрастет до 70 км/час, сообщается в Telegram-канале дептранса столицы. Выравнивание скоростного режима с 60 до 70 км/ч на Косинском шоссе и эстакаде заработает с 10 июля.

В ЦОДД, проанализировав данный участок магистрали, пришли к выводу, что увеличение скоростного лимита на Косинском шоссе оправдано.

Как отметили специалисты, это хорошо освещенная дорога с тремя полосами в каждом направлении, с широким обзором и разделительными барьерами, а на маршруте от Северо-Восточной хорды, СВХ, до улицы Салтыковской нет регулируемых перекрестков или пересечений.

В результате произойдет плавный переход скоростного режима, а число так называемых невнимательных штрафов за превышение на 20-40 км/ч на востоке столицы уменьшится на 20%.

6 июля стало известно, что в Москве на Тверской, Пятницкой и Большой Ордынке ограничат скорость до 50 км/ч. На Рождественке, Солянке и набережных — 30 км/ч. Отмечается, что снижение скорости никак не отразится на пробках, так как днем в центре скорость машин не превышает 30–40 км/ч.