В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят газовый кризис в Европе

11 июля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Битва за газ: ситуация на энергетическом рынке Европы».

Может ли СПГ заменить газ из России? Как повлияет на энергетический рынок Европы остановка «Северного потока»? Приведет ли газовый кризис к рецессии в Европе?

Участники:

- Вячеслав Кулагин, руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН;

- Станислав Митрахович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета;

- Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития;

- Сергей Хестанов, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС (онлайн);

- Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ (онлайн).

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съёмочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить ОНЛАЙН. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

По ссылке https://iz.ru/video/stream/1

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.