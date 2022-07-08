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В ЛНР предрекли дистанцирование Лондона от Киева после ухода Джонсона

Посол ЛНР в РФ Мирошник: отставка Джонсона спровоцирует дистанцирование Лондона от украинского кризиса
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Отставка Бориса Джонсона с должности премьер-министра Великобритании в перспективе спровоцирует дистанцирование Лондона от ситуации вокруг Украины, однако не изменит политический курс относительно украинского кризиса. Такое мнение выразил 8 июля посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник.

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«Для многих любая работа над проигрышным кейсом в виде украинского кризиса будет чревата для новых политиков, и это дает дополнительную пищу для критики партии консерваторов, к которой относится сам Джонсон, и, возможно, его последователя. Поэтому плавный крен, уход и дистанцирование от украинского кейса в понимании, что он проигрышный, будет в британской политике явно наблюдаться. Но это среднесрочная перспектива», — сказал он ТАСС.

По словам Мирошника, стратегия Великобритании и Запада по отношению к ситуации на Украине в ближайшей перспективе вряд ли изменится, учитывая еще и то, что Джонсон останется в политике.

«Резких разворотов точно не будет, но в Великобритании и на Западе изменится отношение политических кругов к украинскому вопросу», — заключил посол.

Ранее в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что различающиеся позиции западных стран относительно ситуации на Украине говорят о том, что они заботятся не о Киеве и его гражданах, а об идеологии.

Джонсон объявил о досрочном уходе в отставку с должности главы правящей партии консерваторов и поста премьер-министра Великобритании днем ранее, 7 июля. Он рассказал, что будет продолжать выполнять обязательства до назначения нового главы кабинета министров и правящей партии консерваторов.

В тот же день он заявил, что правительство страны продолжит поддерживать Украину даже после того, как он покинет свой пост.

За несколько дней до этого британские политики начали массово уходить из правительства. Их заявления об уходе стали поступать после нового скандала вокруг Джонсона, разгоревшегося на прошлой неделе. Тогда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин парламента Великобритании Крис Пинчер был замешан в пьяном дебоше и обвинялся в сексуальных домогательствах. Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. Известно, что свои полномочия сложили более 50 лиц.

24 февраля Россия объявила о начале спецоперации о защите мирного населения Донбасса. На фоне этого Запад начал оказывать Украине финансовую и военную помощь. Великобритания в этом плане занимала среди них лидерские позиции, постоянно анонсируя новые поставки вооружений.

Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда в ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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