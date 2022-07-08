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ВКС РФ поразили в воздухе украинские МиГ-29 и Су-25

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Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defense of Ukraine
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Российские летчики Воздушно-космических сил (ВКС) сбили в Николаевской области два украинских самолета МиГ-29 и Су-25. Об этом сообщило 8 июля Министерство обороны РФ.

«Самолетами Су-35с ВКС России сбиты в воздухе: самолеты МиГ-29 и Су-25 Воздушных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Лазаревка Николаевской области», — указал официальный представитель военного ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинские военные обстреляли районы Донецка «натовскими» снарядами. Онлайн спецоперации 8 июля

Еще один украинский истребитель МиГ-29, а также девять беспилотников за минувшие сутки сбили российские системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Самолет МиГ-29 ВСУ сбит в районе населенного пункта Голубовка Донецкой Народной Республики (ДНР)», — заявил Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 237 самолетов, 137 вертолетов, 1488 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3964 танка и других боевых бронированных машин, 730 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3112 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4076 единиц специальной военной автомобильной техники.

29 июня также сообщалось, что в Николаевской области ВСК РФ сбили украинский истребитель МиГ-29, а в Харьковской и Херсонской областях — два украинских штурмовика Су-25.

Накануне российское военное ведомство сообщило, что средствами противовоздушной обороны были сбиты три украинских самолета Су-25 и один вертолет Ми-8 в Николаевской области. Были ликвидированы девять беспилотных летательных аппаратов и перехвачены семь баллистических ракет «Точка-У».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее в регионе обострилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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